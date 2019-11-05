05.11.2019 12:05

Несовершеннолетняя сбежала из дома и три недели гуляла по Харькову

Полицейские разыскали пропавшую жительницу Волчанского района.



// Нацполиция

18 октября в полицию поступило сообщение от женщины о том, что ее 17-летняя дочь ушла из дома и не вернулась.



На розыск подростка был ориентировано весь личный состав Волчанского отдела полиции и отдела ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области.



В ходе проведения розыскных мероприятий несовершеннолетнюю беглянку нашли.

Как выяснилось, девушка находилась в Харькове со своими знакомыми. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.



С девушкой и ее родителями работники полиции провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.