05.11.2019 13:03

Боец ГСЧС, затарившийся наркотиками и психотропами «для себя», пойдет под суд

В случае доказательства вины, уже бывшему работнику ГСЧС грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.



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Досудебное расследование установило, что будучи работником ГСЧС в Харьковской области, подозреваемый получил от неустановленного следствием лица через почтовое отделение наркотическое средство - каннабис, психотропное вещество - амфетамин, метамфетамин, и особо опасное психотропное вещество - MDMA, которые начал незаконно хранить для личного употребления без цели сбыта.

Неправомерные действия указанного лица были приостановлены, а наркотические средства - изъяты.

О подозрении по факту приобретения и хранения наркотического вещества без цели сбыта мужчине сообщили прокуратура Харьковской области совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Полтаве.

Сейчас досудебное расследование в указанном уголовном производстве завершено и 04.11.2019 обвинительный акт в отношении указанного лица направлено в Ленинский районный суд г.. Харьков для дальнейшего судебного разбирательства.



В случае доказательства вины злоумешленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.