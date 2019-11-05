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05.11.2019  13:17   

Разбойник с бритвой: рецидивист порезал и ограбил мужчину (ФОТО)

В Харькове копы задержали грабителя.


Разбойник с бритвой: рецидивист порезал и ограбил мужчину (ФОТО)
Как сообщает ГУ Нацполиции, 4 ноября в Харьковскую неотложку был доставлен 49-летний мужчина с резаной раной шеи и щеки.
 
Потерпевшей сообщил, что на него напал неизвестный и завладел мобильным телефоном и деньгами.
 
Полицейские установили, что заявитель в кафе употреблял спиртные напитки с малознакомым мужчиной.
 
На улице между ними произошел конфликт. В результате злоумышленник ранил мужчину, завладел его имуществом и скрылся.
 
В ходе розыска сотрудники полиции установили лицо, причастное к преступлению.
 
Им оказался ранее судимый безработный 52-летний мужчина. У него изъято бритву, которой он нанес порезы пострадавшему, и деньги.
 
Следоватлем Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  разбойник, ограбление, харьков
 
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