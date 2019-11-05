05.11.2019 13:17

Разбойник с бритвой: рецидивист порезал и ограбил мужчину (ФОТО)

В Харькове копы задержали грабителя.



Разбойник с бритвой: рецидивист порезал и ограбил мужчину (ФОТО)



Как сообщает ГУ Нацполиции, 4 ноября в Харьковскую неотложку был доставлен 49-летний мужчина с резаной раной шеи и щеки.

Потерпевшей сообщил, что на него напал неизвестный и завладел мобильным телефоном и деньгами.

Полицейские установили, что заявитель в кафе употреблял спиртные напитки с малознакомым мужчиной.

На улице между ними произошел конфликт. В результате злоумышленник ранил мужчину, завладел его имуществом и скрылся.

В ходе розыска сотрудники полиции установили лицо, причастное к преступлению.

Им оказался ранее судимый безработный 52-летний мужчина. У него изъято бритву, которой он нанес порезы пострадавшему, и деньги.

Следоватлем Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.