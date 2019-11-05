05.11.2019 13:35

Искали в парке Горького, нашли в Краснограде: бродяжку в пиджаке с чужого плеча вернули домой (ФОТО)

Красноградские копы во время патрулирования железнодорожного вокзала разыскали пропавшего подростка.



// Нацполиция

Во время патрулирования их внимание привлек несовершеннолетний мальчик, который бл один, без взрослых.



Правоохранители установили личность подростка. Им оказался 12-летний житель поселка городского типа Казачья Лопань Дергачевского района, который 4 ноября убежал из дома. С соответствующим заявлением в полицию обращалась мать парня.



Работники полиции привлекли родителей к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также провели профилактическую беседу с маленьким беглецом.



