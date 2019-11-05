Искали в парке Горького, нашли в Краснограде: бродяжку в пиджаке с чужого плеча вернули домой (ФОТО)

Красноградские копы во время патрулирования железнодорожного вокзала разыскали пропавшего подростка.
Во время патрулирования их внимание привлек несовершеннолетний мальчик, который бл один, без взрослых.
Правоохранители установили личность подростка. Им оказался 12-летний житель поселка городского типа Казачья Лопань Дергачевского района, который 4 ноября убежал из дома. С соответствующим заявлением в полицию обращалась мать парня.
Работники полиции привлекли родителей к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также провели профилактическую беседу с маленьким беглецом.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
влажн.:
давл.:
ветер: