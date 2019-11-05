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05.11.2019  14:19   

Как пассажиры машину с дороги трамвая убирали (ВИДЕО)

На Центральном рынке водила бросил авто на дороге.


//t.me

Как сообщают очевидцы, на Центральном рынке водила перекрыл дорогу трамваю.

У пассажиров ничего не оставалось, как взять и вытолкать машину вручную самим.

Напомним, что подобные случаи уже на раз бывали в Харькове.

 

Тэги:  убирали машину, мешал проезду, харьков
 
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