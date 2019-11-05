05.11.2019 14:19

Как пассажиры машину с дороги трамвая убирали (ВИДЕО)

На Центральном рынке водила бросил авто на дороге.



//t.me

Как сообщают очевидцы, на Центральном рынке водила перекрыл дорогу трамваю.

У пассажиров ничего не оставалось, как взять и вытолкать машину вручную самим.

Напомним, что подобные случаи уже на раз бывали в Харькове.