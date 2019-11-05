Массовое ДТП на Павловом поле: столкнулось около десятка машин (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют соцсети, в районе метро Ботанический сад - масовое столкновение машин.
Как сообщают очевидцы - пострадало до 9 автомобилей.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Днем местами по области порывы 15-20 м/с.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
влажн.:
давл.:
ветер: