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05.11.2019  14:57   

Массовое ДТП на Павловом поле: столкнулось около десятка машин (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


Массовое ДТП на Павловом поле: столкнулось около десятка машин (ВИДЕО)

Как информируют соцсети, в районе метро Ботанический сад - масовое столкновение машин.

Как сообщают очевидцы - пострадало до 9 автомобилей.

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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