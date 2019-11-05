Массовое ДТП на Павловом поле: столкнулось около десятка машин (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 5 ноября Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.

Сильный ветер прогонит дождевые тучи: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 6 ноября Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Днем местами по области порывы 15-20 м/с.