05.11.2019 16:48

ДТП-паровозик возле Ботсада: один из участников решил не ждать копов (ФОТО)

Авария произошла 5 ноября около часа дня на проспекте Науки, 25.



// Facebook

По информации пресс-службы Патрульной полиции, участниками столкновения стали автомобили Mersedes, KIA и Opel.

По предварительной информации четвертый участник покинул место дорожно-транспортного происшествия.



Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.

Напомним, ранее об этой аварии писали соцсети, сообщая о десятке поврежденных автомобилей.