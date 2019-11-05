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05.11.2019  16:48   

ДТП-паровозик возле Ботсада: один из участников решил не ждать копов (ФОТО)

Авария произошла 5 ноября около часа дня на проспекте Науки, 25.


// Facebook

По информации пресс-службы Патрульной полиции, участниками столкновения стали автомобили Mersedes, KIA и Opel.

По предварительной информации четвертый участник покинул место дорожно-транспортного происшествия.

Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.

Напомним, ранее об этой аварии писали соцсети, сообщая о десятке поврежденных автомобилей.

Тэги:  дтп, харьков
 
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