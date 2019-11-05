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05.11.2019  16:40   

Полицейские Харькова разоблачили еще одну группу наркодиллеров - закладчиков

Пара участников преступной деятельности в настоящее время задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.


://hk.npu.gov.ua

В декабре прошлого года в Управление противодействия наркопреступности ГУНП Украины в Харьковской области поступила информация о том, что группа лиц на территории Харькова и области, а также других регионов Украины сбывает наркотическое средство «метадон» оптовыми и розничными партиями путем «закладок».

Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 307 ( незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов ) Уголовного кодекса Украины. Во время досудебного расследования был проведен комплекс оперативных мероприятий, направленных на документирование преступной деятельности.

2 ноября сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП совместно со следователями Харьковского отдела полиции, с привлечением полицейских батальона полиции особого назначения, оперативных подразделений и кинологов, под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 6 провели 6 обысков по местам проживания злоумышленников и других причастных лиц.

В ходе обысков работники полиции обнаружили и изъяли наличные денежные средства в разной валютиеквивалентом около 45 000 гривен, 20 «закладок» с порошкообразным веществом белого цвета, похожей на метадон, мобильные телефоны, SIM-карты разных мобильных операторов, банковские карты; электронные весы.

Изъятые наркотические вещества направлены на экспертное исследование.

 

 

Решается вопрос о уведомление о подозрении и избрании меры пресечения остальных уличенных участников группировки, а также наложение арестов на удаленные денежные средства и другое имущество правонарушителей.

 

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, наркотики, харьков, сбыт, задержание
 
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