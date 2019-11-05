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05.11.2019  17:38   

Второе ДТП на Ботсаду: Daewoo стукнул Renault

5 ноября около 12:30 патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Науки, 25.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля "Daewoo" нарушил правила дорожного движения, а именно п 12.1 и п 13.1 ПДД Украины (соблюдение скорости и дистанции) и допустил столкновение с автомобилем "Renault".

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля "Daewoo" патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.

Напломним, примерно в то же по этому адресу произошло еще одно ДТП с участием четырех автомобилей. Об этих авариях писали соцсети, сообщая о десятке поврежденных автомобилей.

Тэги:  дтп, харьков
 
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