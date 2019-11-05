Второе ДТП на Ботсаду: Daewoo стукнул Renault

5 ноября около 12:30 патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Науки, 25.
По предварительной информации водитель автомобиля "Daewoo" нарушил правила дорожного движения, а именно п 12.1 и п 13.1 ПДД Украины (соблюдение скорости и дистанции) и допустил столкновение с автомобилем "Renault".
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля "Daewoo" патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.
Напломним, примерно в то же по этому адресу произошло еще одно ДТП с участием четырех автомобилей. Об этих авариях писали соцсети, сообщая о десятке поврежденных автомобилей.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Днем местами по области порывы 15-20 м/с.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
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