05.11.2019 17:38

Второе ДТП на Ботсаду: Daewoo стукнул Renault

5 ноября около 12:30 патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Науки, 25.



// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля "Daewoo" нарушил правила дорожного движения, а именно п 12.1 и п 13.1 ПДД Украины (соблюдение скорости и дистанции) и допустил столкновение с автомобилем "Renault".



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля "Daewoo" патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.

Напломним, примерно в то же по этому адресу произошло еще одно ДТП с участием четырех автомобилей. Об этих авариях писали соцсети, сообщая о десятке поврежденных автомобилей.