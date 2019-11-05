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05.11.2019  17:43   

ДТП: на пешеходном переходе сбили парня (ФОТО)

Авария произошла на 23 Августа.


//t.me

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на улице 23 Августа произошло ДТП.

Автомобиль Жигули на пешеходном переходе сбил молодого парня.

Сообщается, что парень жив.

Его забрала скорая помощь. 

Тэги:  дтп, аварии, харьков, сбили пешехода
 
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