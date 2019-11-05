ДТП: на пешеходном переходе сбили парня (ФОТО)

Авария произошла на 23 Августа.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на улице 23 Августа произошло ДТП.
Автомобиль Жигули на пешеходном переходе сбил молодого парня.
Сообщается, что парень жив.
Его забрала скорая помощь.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Днем местами по области порывы 15-20 м/с.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
влажн.:
давл.:
ветер: