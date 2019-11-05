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05.11.2019  19:13   

ДТП: в центре Харькова пробка - вероятно, сбили человека

Об аварии сообщают очевидцы.


ДТП: в центре Харькова пробка - вероятно, сбили человека

Как сообщают очевидцы в соцсетях, в самом центре  Харькова произошло ДТП.

На перекрестке проспекта Независимости и улицы Ромена Роллана - пробка.

Вероятно, на переходе сбит человек. 

Тэги:  дтп, сбили человека, харьков
 
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