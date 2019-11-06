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06.11.2019  03:57   

Стрельба на Салтовке: у спортивного клуба ранен мужчина (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция допросила полтора десятка человек.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции,  5 ноября 2019 года около 19:00 в полицию поступило сообщение о том, что с улицы Валентиновской в больницу был доставлен 30-летний мужчина с пулевыми ранениями живота, предплечья и ноги.
 
Раненому оказывается медицинская помощь. 
 
Состояние его здоровья удовлетворительное.  
 
По адресу выехали сотрудники следственного управления, Управления уголовного розыска во главе с руководством областного главка харьковской полиции, следственно-оперативная группа Московского отдела полиции и криминалистическая лаборатория.
 
С места происшествия сотрудники полиции изъялы гильзы и пули, который будут ориентированы на экспертное исследование.
 
В Московский отдел полиции доставлены 14 человек для выяснения всех обстоятельств происшествия.
 
Со слов очевидцев было установлено, что возле спортивного клуба произошел конфликт с последующей стрельбой. 
 
В результате происшествия был поврежден автомобиль Mitsubishi.
 
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.  15, ч.1 ст.  115 (покушение на Умышленное убийство) уголовного кодекса Украины.  Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.
 
Ранее о перестрелке сообщали соцсети.
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  стрельба, салтовка, харьков
 
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