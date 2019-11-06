06.11.2019 03:57

Стрельба на Салтовке: у спортивного клуба ранен мужчина (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция допросила полтора десятка человек.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 5 ноября 2019 года около 19:00 в полицию поступило сообщение о том, что с улицы Валентиновской в больницу был доставлен 30-летний мужчина с пулевыми ранениями живота, предплечья и ноги.

Раненому оказывается медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

По адресу выехали сотрудники следственного управления, Управления уголовного розыска во главе с руководством областного главка харьковской полиции, следственно-оперативная группа Московского отдела полиции и криминалистическая лаборатория.

С места происшествия сотрудники полиции изъялы гильзы и пули, который будут ориентированы на экспертное исследование. В Московский отдел полиции доставлены 14 человек для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Со слов очевидцев было установлено, что возле спортивного клуба произошел конфликт с последующей стрельбой.

В результате происшествия был поврежден автомобиль Mitsubishi.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на Умышленное убийство) уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Ранее о перестрелке сообщали соцсети.