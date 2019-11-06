06.11.2019 12:11
Тайна смертельное ДТП: погубила ли скорая пьяного пешехода
Решена судьба водителя, обвинявшегося в смерти мужчины.
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Харьковский районный суд вынес приговор водителю скорой помощи, которого обвиняли в смертельном ДТП.
В ходе расследования выяснилось, что 9 июня 2014 года мужчина на большой скорости ехал по дороге Харьков - Липцы - Борисовка.
В селе Черкасские Тишки спецавтомобиль скорой сбил пешехода, который пересекал проезжую часть в неположенном месте.
Мужчине раздробило череп, травма оказалась смертельной.
Позднее было установлено, что пешеход был сильно пьян.
Водитель скорой помощи не признал своей вины.
Подтверждая что превысил скорость, так как в машине находилась мать с больным младенцем, он заявил, что успел объехать пешехода и не знает, кто его сбил.
Четверо свидетелей подтвержали вину фигуранта, однако суд счел их показания спорными и несогласованными между собой.
Например, они по-разному рассказали о падении тела погибшего.
Суд пришел к выводу, что вина водителя скорой не доказана, и оправдал его.
Идет срок подачи апелляции.