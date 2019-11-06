06.11.2019 12:11

Тайна смертельное ДТП: погубила ли скорая пьяного пешехода

Решена судьба водителя, обвинявшегося в смерти мужчины.



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Харьковский районный суд вынес приговор водителю скорой помощи, которого обвиняли в смертельном ДТП.

В ходе расследования выяснилось, что 9 июня 2014 года мужчина на большой скорости ехал по дороге Харьков - Липцы - Борисовка.

В селе Черкасские Тишки спецавтомобиль скорой сбил пешехода, который пересекал проезжую часть в неположенном месте.

Мужчине раздробило череп, травма оказалась смертельной.

Позднее было установлено, что пешеход был сильно пьян.

Водитель скорой помощи не признал своей вины.

Подтверждая что превысил скорость, так как в машине находилась мать с больным младенцем, он заявил, что успел объехать пешехода и не знает, кто его сбил.

Четверо свидетелей подтвержали вину фигуранта, однако суд счел их показания спорными и несогласованными между собой.

Например, они по-разному рассказали о падении тела погибшего.

Суд пришел к выводу, что вина водителя скорой не доказана, и оправдал его.

Идет срок подачи апелляции.