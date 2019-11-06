Главная Новости Криминал и происшествия Тайна смертельное ДТП: погубила ли скорая пьяного пешехода
06.11.2019  12:11   

Тайна смертельное ДТП: погубила ли скорая пьяного пешехода

Решена судьба водителя, обвинявшегося в смерти мужчины.


//facebook.com
Харьковский районный суд вынес приговор водителю скорой помощи, которого обвиняли в смертельном ДТП. 
 
В ходе расследования выяснилось, что 9 июня 2014 года мужчина на большой скорости ехал по дороге Харьков - Липцы - Борисовка.
 
В селе Черкасские Тишки спецавтомобиль скорой сбил пешехода, который пересекал проезжую часть в неположенном месте.
 
Мужчине раздробило череп, травма оказалась смертельной.
 
Позднее было установлено, что пешеход был сильно пьян.
 
Водитель скорой помощи не признал своей вины.
 
Подтверждая что превысил скорость, так как в машине находилась мать с больным младенцем, он заявил, что успел объехать пешехода и не знает, кто его сбил. 
 
Четверо свидетелей подтвержали вину фигуранта, однако суд счел их показания спорными и несогласованными между собой.
 
Например, они по-разному рассказали о падении тела погибшего. 
 
Суд пришел к выводу, что вина водителя скорой не доказана, и оправдал его.
 
Идет срок подачи апелляции.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  дтп, смерть, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.11 Криминал и происшествия ДТП: в центре Харькова пробка - вероятно, сбили человека 05.11 Криминал и происшествия ДТП: на пешеходном переходе сбили парня (ФОТО) 05.11 Криминал и происшествия Второе ДТП на Ботсаду: Daewoo стукнул Renault
 
 

Видео

У Харкові нацгвардійці патрулюватимуть вулиці у новій формі. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 