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06.11.2019  08:41   

Стрельба у спортклуба на Салтовке: есть раненый (ВИДЕО, ФОТО)

Вечером 5 ноября произошел конфликт у клуба «Авокадо» на станции метро «Студенческая».


// Нацполиция

5 ноября около 19:00 в полицию поступило сообщение о том, что с улицы Валентиновская в больницу был доставлен мужчина с ранениями живота, предплечья и ноги.

По адресу выехали сотрудники следственного управления, Управления уголовного розыска во главе с руководством областного главка харьковской полиции, следственно-оперативная группа Московского отдела полиции и криминалистическая лаборатория.

По словам очевидцев было установлено, что у спортивного клуба произошел конфликт с последующей стрельбой. В результате происшествия также был поврежден автомобиль «Mitsubishi».

С места происшествия сотрудники полиции изъяли гильзы и пули, которые будут направлены на экспертное исследование.

В Московский отдел полиции доставлены 14 человек для выяснения всех обстоятельств происшествия.

30-летнему мужчине, госпитализированному в больницу с пулевыми ранениями, оказана медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  стрельба, салтовка, спортклуб, полиция, харьков
 
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