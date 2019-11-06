06.11.2019 08:41

Стрельба у спортклуба на Салтовке: есть раненый (ВИДЕО, ФОТО)

Вечером 5 ноября произошел конфликт у клуба «Авокадо» на станции метро «Студенческая».



// Нацполиция

5 ноября около 19:00 в полицию поступило сообщение о том, что с улицы Валентиновская в больницу был доставлен мужчина с ранениями живота, предплечья и ноги.



По адресу выехали сотрудники следственного управления, Управления уголовного розыска во главе с руководством областного главка харьковской полиции, следственно-оперативная группа Московского отдела полиции и криминалистическая лаборатория.



По словам очевидцев было установлено, что у спортивного клуба произошел конфликт с последующей стрельбой. В результате происшествия также был поврежден автомобиль «Mitsubishi».



С места происшествия сотрудники полиции изъяли гильзы и пули, которые будут направлены на экспертное исследование.



В Московский отдел полиции доставлены 14 человек для выяснения всех обстоятельств происшествия.



30-летнему мужчине, госпитализированному в больницу с пулевыми ранениями, оказана медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.



Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.



