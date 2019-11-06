Стрельба у спортклуба на Салтовке: есть раненый (ВИДЕО, ФОТО)

Вечером 5 ноября произошел конфликт у клуба «Авокадо» на станции метро «Студенческая».
5 ноября около 19:00 в полицию поступило сообщение о том, что с улицы Валентиновская в больницу был доставлен мужчина с ранениями живота, предплечья и ноги.
По адресу выехали сотрудники следственного управления, Управления уголовного розыска во главе с руководством областного главка харьковской полиции, следственно-оперативная группа Московского отдела полиции и криминалистическая лаборатория.
По словам очевидцев было установлено, что у спортивного клуба произошел конфликт с последующей стрельбой. В результате происшествия также был поврежден автомобиль «Mitsubishi».
С места происшествия сотрудники полиции изъяли гильзы и пули, которые будут направлены на экспертное исследование.
В Московский отдел полиции доставлены 14 человек для выяснения всех обстоятельств происшествия.
30-летнему мужчине, госпитализированному в больницу с пулевыми ранениями, оказана медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Днем местами по области порывы 15-20 м/с.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
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