06.11.2019 08:55

Брат прострелил сестре ногу при разделе имущества

48-летнюю пострадавшую доставили в больницу. Состояние ее здоровья удовлетворительное.



// Нацполиция

5 ноября в 21:30 в полицию поступило сообщение от оператора «102» о том, что в доме на улице Родниковая произошла семейная ссора из-за раздел имущества. Во время конфликта 55-летний мужчина из травматического оружия выстрелил в ногу сестре. В результате женщина оказалась в больнице.



По адресу выехала следственно-оперативная группа Московского отдела полиции. Мужчину доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.



Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.