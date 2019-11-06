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06.11.2019  08:55   

Брат прострелил сестре ногу при разделе имущества

48-летнюю пострадавшую доставили в больницу. Состояние ее здоровья удовлетворительное.


// Нацполиция

5 ноября в 21:30 в полицию поступило сообщение от оператора «102» о том, что в доме на улице Родниковая произошла семейная ссора из-за раздел имущества. Во время конфликта 55-летний мужчина из травматического оружия выстрелил в ногу сестре. В результате женщина оказалась в больнице.

По адресу выехала следственно-оперативная группа Московского отдела полиции. Мужчину доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  стрельба, полиция, харьков
 
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