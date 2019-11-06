Брат прострелил сестре ногу при разделе имущества

48-летнюю пострадавшую доставили в больницу. Состояние ее здоровья удовлетворительное.
5 ноября в 21:30 в полицию поступило сообщение от оператора «102» о том, что в доме на улице Родниковая произошла семейная ссора из-за раздел имущества. Во время конфликта 55-летний мужчина из травматического оружия выстрелил в ногу сестре. В результате женщина оказалась в больнице.
По адресу выехала следственно-оперативная группа Московского отдела полиции. Мужчину доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Днем местами по области порывы 15-20 м/с.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
влажн.:
давл.:
ветер: