Областному активисту обстреляли автомобиль (ФОТО)

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.
5 ноября в 21:30 в дежурную часть Великобурлукского отделения полиции поступила информация от местного жителя.
Он сообщил о том, что вблизи села Подсреднее на грунтовой дороге неизвестные из автомобиля совершили несколько выстрелов по его автомобилю.
На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска Великобурлукского отделения полиции.
Сотрудники полиции осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства. Личный состав отделения ориентирован на розыск лиц, причастных к стрельбе.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Днем местами по области порывы 15-20 м/с.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
влажн.:
давл.:
ветер: