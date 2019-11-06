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06.11.2019  09:10   

Областному активисту обстреляли автомобиль (ФОТО)

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.


// Нацполиция

5 ноября в 21:30 в дежурную часть Великобурлукского отделения полиции поступила информация от местного жителя.

Он сообщил о том, что вблизи села Подсреднее на грунтовой дороге неизвестные из автомобиля совершили несколько выстрелов по его автомобилю.

На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска Великобурлукского отделения полиции.

Сотрудники полиции осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства. Личный состав отделения ориентирован на розыск лиц, причастных к стрельбе.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  стрельба, полиция, харьков
 
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