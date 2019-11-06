06.11.2019 09:10

Областному активисту обстреляли автомобиль (ФОТО)

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.



// Нацполиция

5 ноября в 21:30 в дежурную часть Великобурлукского отделения полиции поступила информация от местного жителя.

Он сообщил о том, что вблизи села Подсреднее на грунтовой дороге неизвестные из автомобиля совершили несколько выстрелов по его автомобилю.



На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска Великобурлукского отделения полиции.



Сотрудники полиции осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства. Личный состав отделения ориентирован на розыск лиц, причастных к стрельбе.



Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.