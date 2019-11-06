06.11.2019 10:12

С часа ночи пожарные тушат жилой дом под Харьковом (ФОТО)

6 ноября в 1:01 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Копыленко, 52 в Краснограде.



// ГСЧС

Дом давно не эксплуатировался хозяином, стоял заброшенным.



Когда местные огнеборцы прибыли на вызов, здание было охвачен огнем полностью. Площадь пожара составляла 80 кв.м.



Спасатели немедленно приступили к тушению огня. В 1:28 им удалось локализовать пожар. Сейчас работы по окончательной ликвидации отдельных очагов горения продолжаются.



Причина возникновения пожара выясняется.