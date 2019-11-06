Главная Новости Криминал и происшествия С часа ночи пожарные тушат жилой дом под Харьковом (ФОТО)
06.11.2019  10:12   

С часа ночи пожарные тушат жилой дом под Харьковом (ФОТО)

6 ноября в 1:01 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Копыленко, 52 в Краснограде.


// ГСЧС

Дом давно не эксплуатировался хозяином, стоял заброшенным.

Когда местные огнеборцы прибыли на вызов, здание было охвачен огнем полностью. Площадь пожара составляла 80 кв.м.

Спасатели немедленно приступили к тушению огня. В 1:28 им удалось локализовать пожар. Сейчас работы по окончательной ликвидации отдельных очагов горения продолжаются.

Причина возникновения пожара выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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