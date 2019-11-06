С часа ночи пожарные тушат жилой дом под Харьковом (ФОТО)

6 ноября в 1:01 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Копыленко, 52 в Краснограде.
Дом давно не эксплуатировался хозяином, стоял заброшенным.
Когда местные огнеборцы прибыли на вызов, здание было охвачен огнем полностью. Площадь пожара составляла 80 кв.м.
Спасатели немедленно приступили к тушению огня. В 1:28 им удалось локализовать пожар. Сейчас работы по окончательной ликвидации отдельных очагов горения продолжаются.
Причина возникновения пожара выясняется.
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Днем местами по области порывы 15-20 м/с.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
влажн.:
давл.:
ветер: