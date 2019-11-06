06.11.2019 10:51

В харьковский СИЗО передали косметическую наркоту

5 ноября пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.



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В Харьковском следственном изоляторе, в ходе проверки оперативной информации, при уходе посылки, поступившей на имя заключенного П., 1984 года рождения, от гражданина Г., было обнаружено семь ватных палочек, пропитанных веществом белого цвета неизвестного происхождения, находившихся в упаковке с другими ватными палочками.



По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.