В харьковский СИЗО передали косметическую наркоту

5 ноября пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.
В Харьковском следственном изоляторе, в ходе проверки оперативной информации, при уходе посылки, поступившей на имя заключенного П., 1984 года рождения, от гражданина Г., было обнаружено семь ватных палочек, пропитанных веществом белого цвета неизвестного происхождения, находившихся в упаковке с другими ватными палочками.
По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Днем местами по области порывы 15-20 м/с.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
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давл.:
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