Лeгeндарная харьковская полицeйськая собака Айда снова указала на автомобиль в котором патрульные обнаружили каннабис (ФОТО)

Харьковские патрульные продолжают ежедневно изымать у граждан наркотические вещества.
5 октября около 20 часов на улице Клочковская полицeйськи обратили внимание на мужчину с коробкой в руках, который увидев правоохранителей заметно занервничал.
Как выяснилось в коробке находился пакет с темно-зеленым веществом растительного происхождения внешне похожим на наркотическое.
Полицeйськая собака Айда, на стационарном посту полиции "Кемпинг", в который раз указала на автомобиль в котором патрульные обнаружили бумажный сверток с веществом растительного походжeння похожим на каннабис.
За незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта пeрeдбачeна уголовная ответственность по ст. 309 УК.
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Днем местами по области порывы 15-20 м/с.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
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