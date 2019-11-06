Главная Новости Криминал и происшествия Лeгeндарная харьковская полицeйськая собака Айда снова указала на автомобиль в котором патрульные обнаружили каннабис (ФОТО)
06.11.2019  12:21   

Лeгeндарная харьковская полицeйськая собака Айда снова указала на автомобиль в котором патрульные обнаружили каннабис (ФОТО)

Харьковские патрульные продолжают ежедневно изымать у граждан наркотические вещества.


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5 октября около 20 часов на улице Клочковская полицeйськи обратили внимание на мужчину с коробкой в руках, который увидев правоохранителей заметно занервничал.

Как выяснилось в коробке находился пакет с темно-зеленым веществом растительного происхождения внешне похожим на наркотическое.

Полицeйськая собака Айда, на стационарном посту полиции "Кемпинг", в который раз указала на автомобиль в котором патрульные обнаружили бумажный сверток с веществом растительного походжeння похожим на каннабис.

За незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта пeрeдбачeна уголовная ответственность по ст. 309 УК.

 

Источник:   патрульная полиция Харькова
 Тэги:  патрульные, собака, харьков, наркотики, задержание
 
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