06.11.2019 12:21

Лeгeндарная харьковская полицeйськая собака Айда снова указала на автомобиль в котором патрульные обнаружили каннабис (ФОТО)

Харьковские патрульные продолжают ежедневно изымать у граждан наркотические вещества.



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5 октября около 20 часов на улице Клочковская полицeйськи обратили внимание на мужчину с коробкой в руках, который увидев правоохранителей заметно занервничал.

Как выяснилось в коробке находился пакет с темно-зеленым веществом растительного происхождения внешне похожим на наркотическое.