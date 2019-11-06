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06.11.2019  13:11   

Мошенник убежал с телефоном женщины

Под Харьковом копы задержали сбежавшего афериста.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, в Балаклейский отдел полиции обратилась 48-летняя жительница поселка Савинцы.
 
Она сообщила, что малознакомый мужчина под предлогом осуществления телефонного звонка завладел ее мобильным телефоном и скрылся.
 
В ходе розысков сотрудники криминальной полиции установили и разыскали злоумышленника.
 
Им оказался 21-летний житель села Морозовка. Вещественное доказательство изъято.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.
 
Следственные действия продолжаются.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  мошенничество, воровство, харьков, балаклея
 
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