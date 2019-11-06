Пограничники задержали наркодельца, который прогуливался пешком через границу

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 6 ноября Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 6 ноября Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Днем местами по области порывы 15-20 м/с.