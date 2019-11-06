Главная Новости Криминал и происшествия Пограничники задержали наркодельца, который прогуливался пешком через границу
06.11.2019  14:24   

Пограничники задержали наркодельца, который прогуливался пешком через границу

На Харьковщине пограничники задержали мужчину, который разыскивался правоохранительными органами в Украине


// facebook

5 октября пограничники Харьковского отряда обнаружили человека, который находился в  розыске.

Гражданина Украины, подозреваемого в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 307 «Незаконное производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств» Уголовного кодекса Украины пограничники обнаружили в пункте пропуска «Гоптовка».

Мужчина, 1988 года рождения, направлялся пешком из России в Украину. Сейчас для принятия дальнейшего правового решения гражданина передано сотрудникам компетентных правоохранительных органов.

Источник:   Восточное региональное управление ГПСУ
 Тэги:  пограничники, стрельба, харьков, гоптовка, задержание наркоделец
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.11 Власть Назначен начальник реформированного Харьковского погранотряда - бывший выпускник Харьковского ВУЗа 09.10 Криминал и происшествия Харьковские пограничники пресекли контрабанду лекарств 19-летним "айболитом" 07.10 Криминал и происшествия Иностранца, которого разыскивает Интерпол, задержали в аэропорту Харькова
 
 

Видео

В Харькове устал еще один мост. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 