Пограничники задержали наркодельца, который прогуливался пешком через границу

На Харьковщине пограничники задержали мужчину, который разыскивался правоохранительными органами в Украине
5 октября пограничники Харьковского отряда обнаружили человека, который находился в розыске.
Гражданина Украины, подозреваемого в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 307 «Незаконное производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств» Уголовного кодекса Украины пограничники обнаружили в пункте пропуска «Гоптовка».
Мужчина, 1988 года рождения, направлялся пешком из России в Украину. Сейчас для принятия дальнейшего правового решения гражданина передано сотрудникам компетентных правоохранительных органов.
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Днем местами по области порывы 15-20 м/с.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
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