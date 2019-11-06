Главная Новости Криминал и происшествия Похититель мотоциклов: украл у дедушки, быстро разобрал и спрятал в лесу (ФОТО)
06.11.2019  14:13   

Похититель мотоциклов: украл у дедушки, быстро разобрал и спрятал в лесу (ФОТО)

Копы поймали угонщика.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, по поводу угона мотоцикла в дежурную часть обратился 63-летний житель поселка Савинцы.
 
Мужчина рассказал, что оставил мотоцикл у дома, а через несколько часов он исчез.
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 21-летний ранее судимый житель села Морозовка.
 
Как оказалось, мужчина похитил чужой мотоцикл, разобрал его на запчасти и спрятал в лесопосадке возле села.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
 
Следственные действия продолжаются.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  угонщик, воровство, харьков, балаклея
 
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