06.11.2019 14:13

Похититель мотоциклов: украл у дедушки, быстро разобрал и спрятал в лесу (ФОТО)

Копы поймали угонщика.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, по поводу угона мотоцикла в дежурную часть обратился 63-летний житель поселка Савинцы.

Мужчина рассказал, что оставил мотоцикл у дома, а через несколько часов он исчез.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 21-летний ранее судимый житель села Морозовка.

Как оказалось, мужчина похитил чужой мотоцикл, разобрал его на запчасти и спрятал в лесопосадке возле села.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Следственные действия продолжаются.