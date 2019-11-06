06.11.2019 14:41

Нарушитель пытался покинуть Украину по поддельным документам (ФОТО)

На Харьковщине пограничники обнаружили фальсифицированное свидетельство о регистрации на транспортное средство



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Пограничники Харьковского отряда 5 октября обнаружили мужчину, который предоставил для проверки свидетельство о регистрации на транспортное средство с признаками подделки.

В пункт пропуска «Чугуновка» на выезд из Украины на автомобиле марки «ВАЗ» прибыл гражданин Украины, 1971 года рождения.

Во время проверки документов у правоохранителей возникли сомнения в подлинности предоставленного мужчиной свидетельства о регистрации на транспортное средство. В ходе дальнейшей углубленной проверки документа правоохранителями было установлено, что он содержит признаки подделки.

НА данный момент в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о противоправное деяние, содержащее признаки уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 358 УК Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов». Для принятия дальнейшего правового решения мужчину и транспортное средство передано сотрудникам Национальной полиции.