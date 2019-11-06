Нарушитель пытался покинуть Украину по поддельным документам (ФОТО)

На Харьковщине пограничники обнаружили фальсифицированное свидетельство о регистрации на транспортное средство
Пограничники Харьковского отряда 5 октября обнаружили мужчину, который предоставил для проверки свидетельство о регистрации на транспортное средство с признаками подделки.
В пункт пропуска «Чугуновка» на выезд из Украины на автомобиле марки «ВАЗ» прибыл гражданин Украины, 1971 года рождения.
Во время проверки документов у правоохранителей возникли сомнения в подлинности предоставленного мужчиной свидетельства о регистрации на транспортное средство. В ходе дальнейшей углубленной проверки документа правоохранителями было установлено, что он содержит признаки подделки.
НА данный момент в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о противоправное деяние, содержащее признаки уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 358 УК Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов». Для принятия дальнейшего правового решения мужчину и транспортное средство передано сотрудникам Национальной полиции.
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Днем местами по области порывы 15-20 м/с.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
влажн.:
давл.:
ветер: