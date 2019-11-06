В Харькове поймали лже-минера

Полицейские разоблачили 29-летнего жителя поселка Эсхар в ложном сообщении о минировании одного из зданий Харькова.
5 ноября в полицию поступила информация от неизвестного о том, что в доме на улице Ярославской в Харькове заложена взрывчатка.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. В результате проверки никаких взрывчатых веществ не обнаружено. Никто из граждан не пострадал.
Полицейские установили, что ложный вызов совершил 29-летний житель поселка Эсхар. Его задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителя.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Днем местами по области порывы 15-20 м/с.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
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