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06.11.2019  14:35   

В Харькове поймали лже-минера

Полицейские разоблачили 29-летнего жителя поселка Эсхар в ложном сообщении о минировании одного из зданий Харькова.


// Facebook

5 ноября в полицию поступила информация от неизвестного о том, что в доме на улице Ярославской в ​​Харькове заложена взрывчатка.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. В результате проверки никаких взрывчатых веществ не обнаружено. Никто из граждан не пострадал.

Полицейские установили, что ложный вызов совершил 29-летний житель поселка Эсхар. Его задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителя.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков
 
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