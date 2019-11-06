06.11.2019 14:35

В Харькове поймали лже-минера

Полицейские разоблачили 29-летнего жителя поселка Эсхар в ложном сообщении о минировании одного из зданий Харькова.



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5 ноября в полицию поступила информация от неизвестного о том, что в доме на улице Ярославской в ​​Харькове заложена взрывчатка.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. В результате проверки никаких взрывчатых веществ не обнаружено. Никто из граждан не пострадал.



Полицейские установили, что ложный вызов совершил 29-летний житель поселка Эсхар. Его задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителя.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.