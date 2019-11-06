Ночной вор попал на видео: житель Рогани просит помощи в поимке преступника (ФОТО, ВИДЕО)

Мужчина обратился за помощью к харьковчанам.
В соцсети раполо появилось обращение обворованного харьковчанина.
Сегодня по улице Зубарева, данный непорядочный персонаж , вскрыл тамбур и украл велосипед, помогите опознать.
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.
Cолнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром туман, без существенных осадков. Днем небольшой дождь, который к вечеру может усилиться.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
влажн.:
давл.:
ветер: