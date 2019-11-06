Главная Новости Криминал и происшествия Ночной вор попал на видео: житель Рогани просит помощи в поимке преступника (ФОТО, ВИДЕО)
06.11.2019  14:19   

Ночной вор попал на видео: житель Рогани просит помощи в поимке преступника (ФОТО, ВИДЕО)

Мужчина обратился за помощью к харьковчанам.


//t.me

В соцсети раполо появилось обращение обворованного харьковчанина.

Сегодня по улице Зубарева, данный непорядочный персонаж , вскрыл тамбур и украл велосипед, помогите опознать.

 

Тэги:  воровство, кража велосипеда, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.11 Криминал и происшествия Похититель мотоциклов: украл у дедушки, быстро разобрал и спрятал в лесу (ФОТО) 06.11 Криминал и происшествия Мошенник убежал с телефоном женщины 30.10 Криминал и происшествия Обчищали квартиры в Харькове: на горячем пойманы воры-рецидивисты (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове устал еще один мост. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 