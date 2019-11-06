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06.11.2019  15:41   

ДТП: на Новых Домах японец проутюжил заборчик (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как сообщают очевидцы в соцсети, на улице Олимпийской - ДТП. 

Водитель Mazda не рассчитал манёвр и крепко врезался заборчик, ограждающий дорогу.

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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