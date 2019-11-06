На Салтовке женщину сбил мотоцикл

Пострадавшую госпитализировала скорая.
Около восьми часов утра 6 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие на кругу троллейбусов по улице Барабашова.
По предварительной информации, водитель мотоцикла Bajaj Pulsat совершил наезд на пешехода-женщину.
В результате аварии медики госпитализировали в больницу пешехода.
ДТП оформляла следственно-оперативная группа.
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.
Cолнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром туман, без существенных осадков. Днем небольшой дождь, который к вечеру может усилиться.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
влажн.:
давл.:
ветер: