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06.11.2019  16:04   

На Салтовке женщину сбил мотоцикл

Пострадавшую госпитализировала скорая.


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Около восьми часов утра 6 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие на кругу троллейбусов по улице Барабашова.

По предварительной информации, водитель мотоцикла Bajaj Pulsat совершил наезд на пешехода-женщину.

В результате аварии медики госпитализировали в больницу пешехода.

ДТП оформляла следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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