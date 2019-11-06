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06.11.2019  16:49   

Стрельба по предпринимателю: новая информация от полиции

Харьковские копы расследуют факт стрельбы по автомобилю.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 5 ноября в 21:30 в дежурную часть Великобурлукского отделения полиции поступила информация от 49-летнего местного жителя.
 
Он сообщил о том, что вблизи села Подсреднее на грунтовой дороге неизвестные из автомобиля совершили несколько выстрелов по его машине.
 
На место происшествия выезжала группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска Великобурлукского отделение полиции.
 
Во время выяснения обстоятельств происшествия было установлено, что потерпевший является директором частного предприятия, которое занимается вырубкой и заготовкой древесины.
 
По его словам, данное нападение он связывает со своей профессиональной деятельностью.  
 
Работники полиции изъяли автомобиль, фрагменты арматуры, деформированные металлические и полимерные объекты цилиндрической и овальной формы различных размеров. Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.
 
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
Полицией устанавливаются все обстоятельства происшествия и проводятся мероприятия по розыску лиц, причастных к стрельбе.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  стрельба, харьков
 
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