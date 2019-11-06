06.11.2019 16:49

Стрельба по предпринимателю: новая информация от полиции

Харьковские копы расследуют факт стрельбы по автомобилю.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 5 ноября в 21:30 в дежурную часть Великобурлукского отделения полиции поступила информация от 49-летнего местного жителя.

Он сообщил о том, что вблизи села Подсреднее на грунтовой дороге неизвестные из автомобиля совершили несколько выстрелов по его машине.

На место происшествия выезжала группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска Великобурлукского отделение полиции.

Во время выяснения обстоятельств происшествия было установлено, что потерпевший является директором частного предприятия, которое занимается вырубкой и заготовкой древесины.

По его словам, данное нападение он связывает со своей профессиональной деятельностью.

Работники полиции изъяли автомобиль, фрагменты арматуры, деформированные металлические и полимерные объекты цилиндрической и овальной формы различных размеров. Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полицией устанавливаются все обстоятельства происшествия и проводятся мероприятия по розыску лиц, причастных к стрельбе.