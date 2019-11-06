Главная Новости Криминал и происшествия Выстрелы во тьме: в лесу на Павловом поле гремела пальба (ВИДЕО)
06.11.2019  18:10   

Выстрелы во тьме: в лесу на Павловом поле гремела пальба (ВИДЕО)

Об инциденте сообщили очевидцы.


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В соцсетях появилось сообщение о странной пальбе около 17:00 в лесу возле Института низких температур на проспекте Науки.
 
Люди услышали и зафиксировали на видео выстрелы в темноте.
 
"Что там произошло и кто стрелял не знаем".
 
В записи может звучать ненормативная лексика. 
 
Тэги:  стрельба, павлово поле, харьков
 
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