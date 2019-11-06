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06.11.2019  18:33   

Возле Эпицентра - ДТП, возможно - смертельное (ВИДЕО)

Очевидцы сообщают с места аварии.


//t.me

Как сообщают офевидцы в соцсетях, произошло ДТП возле Эпицентра.

Возможно - двое понибших, но надеемся это не точно.

 

Тэги:  дтп, смерть, харьков
 
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