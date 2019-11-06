06.11.2019 19:33

Стрельба на Салтовке: ранивший мужчину человек сбежал за границу (ФОТО, ВИДЕО)

Харьковская милиция установила личность правонарушителя, который стрелял в человека.

Стрелком оказался 36-летний гражданин Азербайджана. Злоумышленник сразу после совершения преступления около 22:00 пересек границу Украины через пункт контроля «Гоптовка» и направился в Российскую Федерацию.

- Сейчас решается вопрос об объявлении мужа в международный розыск и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, - отметил заместитель начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Андрей Шарнин.

Напомним, что 5 ноября около 19:00 в полицию поступило сообщение о том, что с улицы Валентинивська в больницу был доставлен 30-летний гражданин Азербайджана с ранениями живота, предплечья и ноги. Ему была оказана медицинская помощь. По информации врачей, состояние его здоровья стабильно тяжелое.

На месте происшествия работали сотрудники следственного управления, Управления уголовного розыска во главе с руководством областного главка харьковской полиции, следственно-оперативная группа Московского отдела полиции, патрульные наряды и криминалистическая лаборатория.

По словам очевидцев установлено, что у спортивного клуба произошел конфликт с последующей стрельбой. В результате происшествия также был поврежден автомобиль «Mitsubishi».

Для дачи объяснений и выяснения всех обстоятельств происшествия в Московский отдела полиции были приглашены 14 человек в возрасте от 18 до 21 года. Все они живут в Харькове и являются студентами различных городских вузов. Мужчины были опрошены и отпущении с обязательством явки по вызову следователя.

С места происшествия изъяты гильзы, пули и другие вещественные доказательства, которые направлены на экспертное исследование.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.