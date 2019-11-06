Главная Новости Криминал и происшествия Смертельное ДТП: на пешеходном переходе сбит человек (ВИДЕО)
06.11.2019  19:34   

Смертельное ДТП: на пешеходном переходе сбит человек (ВИДЕО)

О трагедии сообщают очевидцы.


//t.me

Как сообщают соцсети, в сторону Безлюдовки насмерть сбили человека на пешеходном переходе. 

 

 

Тэги:  дтп, смерть, харьков
 
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