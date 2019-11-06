Смертельное ДТП: на пешеходном переходе сбит человек (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 6 ноября Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.

Туман и дождь: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 7 ноября Cолнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром туман, без существенных осадков. Днем небольшой дождь, который к вечеру может усилиться.