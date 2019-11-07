07.11.2019 12:43
Драка, погоня, погром и угрозы дебошира с топором
Суд вынес приговор хулигану.
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Змиевский районный суд Харьковской области вынес приговор местному жителю, который дважды дебоширил в кафе.
Как выяснилось в ходе расследования, 30 декабря 2016 года в кафе поссорились двое мужчин.
В ходе конфликта один из них, спасаясь от ранее судимого оппонента, выбежав из кафе, блокировал дверь.
Тогда злоумышленник достал из пакета топор и нанес несколько ударов по створкам и коробу, оскорбил бармена, а затем разбил телефон женщины, когда та попыталась вызвать полицию.
Но этого дебоширу было мало - спустя две недели о вновь явился в это же кафе.
Во время ссоры с сотрудницей заведения, злоймышленник угрожал жертве ножом, затем несколько раз ударил им по барной стойке.
Когда женщина сбежала, буян пришел на расположенный поблизости рынок и терроризировал его посетителей.
В ходе разбирательства уроженец Харькова не стал отпираться и признал свою вину.
За хулиганство суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы, однако заменив наказание на трехлетний испытательный срок.
Идет срок апелляционного обжалования.