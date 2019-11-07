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07.11.2019  12:43   

Драка, погоня, погром и угрозы дебошира с топором

Суд вынес приговор хулигану.


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Змиевский районный суд Харьковской области вынес приговор местному жителю, который дважды дебоширил в кафе.
 
Как выяснилось в ходе расследования, 30 декабря 2016 года в кафе поссорились двое мужчин.
 
В ходе конфликта  один из них, спасаясь от ранее судимого оппонента, выбежав из кафе, блокировал дверь.
 
Тогда злоумышленник достал из пакета топор и нанес несколько ударов по створкам и коробу, оскорбил бармена, а затем разбил телефон женщины, когда та попыталась вызвать полицию.
 
Но этого дебоширу было мало - спустя две недели о вновь явился в это же кафе.
 
Во время ссоры с сотрудницей заведения, злоймышленник угрожал жертве ножом, затем несколько раз ударил им по барной стойке.
 
Когда женщина сбежала, буян пришел на расположенный поблизости рынок и терроризировал его посетителей.
 
В ходе разбирательства уроженец Харькова не стал отпираться и признал свою вину.
 
За хулиганство суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы, однако заменив наказание на трехлетний испытательный срок.
 
Идет срок апелляционного обжалования.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  драка в кафе, хулиган с топором, харьков, змиев
 
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