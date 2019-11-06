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06.11.2019  21:27   

Смертельно ДТП у Эпицентра: под колесами авто погибла женщина (ФОТО)

Трагедия произошла на проспекте Гагарина.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции,  ДТП произошло 6 ноября 2019 года около 17:30 по проспекту Гагарина.
 
34-летний водитель автомобиля Ford сбил 32-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
 
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.
 
Информация зарегистрирована в Едином учета Слободского отдела полиции.
 
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков
 
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