Из-за масштабного ДТП на Салтовском мосту образовалась пробка (ВИДЕО)

Столкновение произошло вечером 6 ноября.
По свидетельству очевидцев, на мосту по улице Героев Труда столкнулось по меньшей мере шесть автомобилей.
Официальная информация уточняется.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
Cолнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром туман, без существенных осадков. Днем небольшой дождь, который к вечеру может усилиться.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
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