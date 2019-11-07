Главная Новости Криминал и происшествия Из-за масштабного ДТП на Салтовском мосту образовалась пробка (ВИДЕО)
07.11.2019  08:09   

Из-за масштабного ДТП на Салтовском мосту образовалась пробка (ВИДЕО)

Столкновение произошло вечером 6 ноября.


// Facebook 
По свидетельству очевидцев, на мосту по улице Героев Труда столкнулось по меньшей мере шесть автомобилей.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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