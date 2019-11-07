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07.11.2019  09:26   

Рюкзак с детскими вещами прохожие приняли за бомбу (ВИДЕО)

Вечером 6 ноября взрывотехники оградили часть улицы Чайковского.


// Facebook

Информация о том, что в районе станции метро ищут бомбу, появилась в соцсетях вечером 6 ноября.

В пресс-службе Нацполиции опровергли информацию о минировании, сообщив, что взрывотехники проверили забытый на улице Чайковского рюкзак. Опасных предметов не нашли. В сумке оказались детские вещи.
 

Тэги:  бомба, минирование, пушкинская, харьков
 
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