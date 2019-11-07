Рюкзак с детскими вещами прохожие приняли за бомбу (ВИДЕО)

Вечером 6 ноября взрывотехники оградили часть улицы Чайковского.
Информация о том, что в районе станции метро ищут бомбу, появилась в соцсетях вечером 6 ноября.
В пресс-службе Нацполиции опровергли информацию о минировании, сообщив, что взрывотехники проверили забытый на улице Чайковского рюкзак. Опасных предметов не нашли. В сумке оказались детские вещи.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
Cолнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром туман, без существенных осадков. Днем небольшой дождь, который к вечеру может усилиться.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
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