Под Богодуховом сгорел дом, пострадавшие – в харьковской неотложке (ФОТО)

Во время пожара в частном домовладении пострадало 2 человека.
6 ноября в 12:00 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме села Новоселовка Богодуховского района.
К месту происшествия были направлены 2 отделения районного подразделения Службы спасения на автоцистернах. На момент их прибытия жилой дом полностью был охвачен пламенем. Площадь пожара составила около 80 кв. м.
Во время пожара получили ожоги: 71-летняя женщина и ее 52-летний сын. Бригадой скорой медицинской помощи их госпитализировали в харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.
В 12:30 пожар был локализован, а в 18:00 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
Cолнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром туман, без существенных осадков. Днем небольшой дождь, который к вечеру может усилиться.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
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