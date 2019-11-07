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07.11.2019  09:37   

Под Богодуховом сгорел дом, пострадавшие – в харьковской неотложке (ФОТО)

Во время пожара в частном домовладении пострадало 2 человека.


// ГСЧС

6 ноября в 12:00 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме села Новоселовка Богодуховского района.

К месту происшествия были направлены 2 отделения районного подразделения Службы спасения на автоцистернах. На момент их прибытия жилой дом полностью был охвачен пламенем. Площадь пожара составила около 80 кв. м.

Во время пожара получили ожоги: 71-летняя женщина и ее 52-летний сын. Бригадой скорой медицинской помощи их госпитализировали в харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.

В 12:30 пожар был локализован, а в 18:00 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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