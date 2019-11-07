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07.11.2019  10:45   

Аварийная парковка в забор на Новых домах

Пришествие произошло 6 ноября на улице Олимпийской, 37.


://hk.npu.gov.ua

По предварительной информации, водитель автомобиля "Mazda" не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и врезался в металлический забор. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

На место ДТП выезжали патрульные. В результате аварии пострадали только техника и имущество

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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