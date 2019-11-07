07.11.2019 10:45

Аварийная парковка в забор на Новых домах

Пришествие произошло 6 ноября на улице Олимпийской, 37.



://hk.npu.gov.ua

По предварительной информации, водитель автомобиля "Mazda" не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и врезался в металлический забор. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

На место ДТП выезжали патрульные. В результате аварии пострадали только техника и имущество