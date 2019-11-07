Аварийная парковка в забор на Новых домах

Пришествие произошло 6 ноября на улице Олимпийской, 37.
По предварительной информации, водитель автомобиля "Mazda" не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и врезался в металлический забор. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.
На место ДТП выезжали патрульные. В результате аварии пострадали только техника и имущество
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
Cолнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром туман, без существенных осадков. Днем небольшой дождь, который к вечеру может усилиться.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
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