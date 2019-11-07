07.11.2019 10:03

Снова минирование: станции харьковского метро закрыли для пассажиров (ФОТО, Обновлено)

В Харькове закрыли несколько станций метро в связи с сообщением о минировании.



// sq.com.ua

Как сообщают очевидцы, в вагоне метро объявили: «Станция «Центральный рынок» временно закрыта для пассажиров. Поезд проследует без остановки».

Утром 7 ноября неизвестный сообщил в полицию о о закладке взрывчатки на станциях «Центральный рынок», «Спортивная» и «Университет», рассказали в пресс-службе ГУ НП. Информация поступила около половины десятого утра на электронный адрес правоохранителей.

На местах работают следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области. Обзор станций продолжается.



В Харьковском метрополитене заявили, что требованию полиции станциии метро «Университет», «Центральный рынок» и «Спортивная» закрыты для обслуживания пассажиров. Электропоезда будут следовать через указанные станции без остановки.