Снова минирование: станции харьковского метро закрыли для пассажиров (ФОТО, Обновлено)

В Харькове закрыли несколько станций метро в связи с сообщением о минировании.
Как сообщают очевидцы, в вагоне метро объявили: «Станция «Центральный рынок» временно закрыта для пассажиров. Поезд проследует без остановки».
Утром 7 ноября неизвестный сообщил в полицию о о закладке взрывчатки на станциях «Центральный рынок», «Спортивная» и «Университет», рассказали в пресс-службе ГУ НП. Информация поступила около половины десятого утра на электронный адрес правоохранителей.
На местах работают следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области. Обзор станций продолжается.
В Харьковском метрополитене заявили, что требованию полиции станциии метро «Университет», «Центральный рынок» и «Спортивная» закрыты для обслуживания пассажиров. Электропоезда будут следовать через указанные станции без остановки.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
Cолнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром туман, без существенных осадков. Днем небольшой дождь, который к вечеру может усилиться.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
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