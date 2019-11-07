Под Харьковом семья отравилась грибами

Тихая охота закончилась на больничной койке для семьи из села Хроли.
6 ноября в Липецкое отделение полиции поступило сообщение из службы «102» о том, что в селе Хроли 36-летний мужчина и 34-летняя женщина отравились грибами.
В больнице супругам оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.
Как пояснили пострадавшие, грибы они собрали в лесополосе вблизи своего места проживания.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр учета Липецкого отделения полиции.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
Cолнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром туман, без существенных осадков. Днем небольшой дождь, который к вечеру может усилиться.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
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