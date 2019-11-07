07.11.2019 10:44

Под Харьковом семья отравилась грибами

Тихая охота закончилась на больничной койке для семьи из села Хроли.



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6 ноября в Липецкое отделение полиции поступило сообщение из службы «102» о том, что в селе Хроли 36-летний мужчина и 34-летняя женщина отравились грибами.

В больнице супругам оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.



Как пояснили пострадавшие, грибы они собрали в лесополосе вблизи своего места проживания.



Информация о происшествии внесена в Единый реестр учета Липецкого отделения полиции.