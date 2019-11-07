Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом семья отравилась грибами
07.11.2019  10:44   

Под Харьковом семья отравилась грибами

Тихая охота закончилась на больничной койке для семьи из села Хроли.


// Facebook

6 ноября в Липецкое отделение полиции поступило сообщение из службы «102» о том, что в селе Хроли 36-летний мужчина и 34-летняя женщина отравились грибами.

В больнице супругам оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Как пояснили пострадавшие, грибы они собрали в лесополосе вблизи своего места проживания.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр учета Липецкого отделения полиции.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  грибы, отравление, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.07 Криминал и происшествия Китайские грибы не попали в Харьков мимо служб контроля 29.03 Медицина Аллергологи обнародовали прогноз на неделю для харьковчан 11.10 Криминал и происшествия Полицейские оперативно нашли грибника, потерявшегося в лесу на Харьковщине
 
 

Видео

Чоловік, який влаштував збройний конфлікт на вул. Валентинівській, виїхав з України. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 