Около полутора милиона убытков принесла железной дороге халатность чиновников

Главе и инженеру одного из подразделений «Южной железной дороги» сообщено о подоздении по факту служебной халатности.
По информации руководителя Харьковской местной прокуратуры №1 Екатерины Шевцовой, инженер одного из структурных подразделений регионального филиала «Южной железной дороги» АО «Укрзалiзниця» не проверил объем выполненных ремонтных работ подрядчиком и подписал акты приема-передачи с завышенными объемами работ.
Начальник указанного подразделения, не убедившись в достоверности сведений в указанных актах, поставил свою подпись, что стало основанием для перечисления денежных средств.
Излишек перечисления средств на сумму 1 406 899, 44 грн подтвержден выводами экспертиз.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения.
Прокурором также направлено в суд ходатайство об отстранении руководителя подразделения от занимаемой должности.
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Cолнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром туман, без существенных осадков. Днем небольшой дождь, который к вечеру может усилиться.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
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