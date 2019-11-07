Главная Новости Криминал и происшествия Около полутора милиона убытков принесла железной дороге халатность чиновников
07.11.2019  11:07   

Около полутора милиона убытков принесла железной дороге халатность чиновников

Главе и инженеру одного из подразделений «Южной железной дороги» сообщено о подоздении по факту служебной халатности.


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По информации руководителя Харьковской местной прокуратуры №1 Екатерины Шевцовой, инженер одного из структурных подразделений регионального филиала «Южной железной дороги» АО «Укрзалiзниця» не проверил объем выполненных ремонтных работ подрядчиком и подписал акты приема-передачи с завышенными объемами работ.

Начальник указанного подразделения, не убедившись в достоверности сведений в указанных актах, поставил свою подпись, что стало основанием для перечисления денежных средств.

Излишек перечисления средств на сумму 1 406 899, 44 грн подтвержден выводами экспертиз.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения.

Прокурором также направлено в суд ходатайство об отстранении руководителя подразделения от занимаемой должности.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  халатность, прокуратура, южд, убытки, харьков
 
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