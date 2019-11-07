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07.11.2019  13:19   

Минирование трех станций метро не подтвердилось

Полиция проверила сообщение о заложенной взрывчатке.


//segodnya.ua
Специалисты обследовали более 6000 кв. метров внутренней и прилегающей территории, эвакуировали 830 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
 
Сообщение о закладке взрывчатки на станциях «Центральный рынок», «Спортивная» и «Университет» поступило на электронную почту полиции 7 ноября около 9:30.
 
На местах работали сотрудники следственно-оперативных групп и взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, бомба, харьков
 
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