Главная Новости Криминал и происшествия В колонии на Алексеевке выкручивали руки и применили спецсредства
07.11.2019  14:24   

В колонии на Алексеевке выкручивали руки и применили спецсредства

6 ноября 2019 в государственном учреждении «Алексеевская исправительная колония (№25)», проведено очередное занятие с персоналом отдела надзора и безопасности тему: «Основания и порядок для применения к осужденным мер физического воздействия, специальных средств».


://facebook.com/khadptspress/

Во время занятия личному составу отдела надзора и безопасности было дополнительно подтверждено порядок и основания применения к осужденным специальны х средств и отработанные приемы рукопашного боя.

Начальник учреждения полковник внутренней службы Эдуард Рыженко отметил, что такие тренировки позволяют сотрудникам учреждения повышать свой профессиональный и физический уровень.

 

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, спецсредства, харьков, алексеевка, обучение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.11 Общество Сиделицы Качановки рисовали себя под дождем 24.10 Криминал и происшествия Прошитая наркотиками куртка не дошла до арестанта в Хролях 18.10 Криминал и происшествия В сети показали, в каких условиях живет осужденная за ДТП Елена Зайцева (ФОТО)
 
 

Видео

Нічийний рюкзак переполохав харків’ян. Зі знахідкою розбиралися вибухотехніки. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 