07.11.2019 14:24

В колонии на Алексеевке выкручивали руки и применили спецсредства

6 ноября 2019 в государственном учреждении «Алексеевская исправительная колония (№25)», проведено очередное занятие с персоналом отдела надзора и безопасности тему: «Основания и порядок для применения к осужденным мер физического воздействия, специальных средств».



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Во время занятия личному составу отдела надзора и безопасности было дополнительно подтверждено порядок и основания применения к осужденным специальны х средств и отработанные приемы рукопашного боя.