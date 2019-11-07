В колонии на Алексеевке выкручивали руки и применили спецсредства

6 ноября 2019 в государственном учреждении «Алексеевская исправительная колония (№25)», проведено очередное занятие с персоналом отдела надзора и безопасности тему: «Основания и порядок для применения к осужденным мер физического воздействия, специальных средств».
Во время занятия личному составу отдела надзора и безопасности было дополнительно подтверждено порядок и основания применения к осужденным специальны х средств и отработанные приемы рукопашного боя.
Начальник учреждения полковник внутренней службы Эдуард Рыженко отметил, что такие тренировки позволяют сотрудникам учреждения повышать свой профессиональный и физический уровень.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью будет идти дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
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