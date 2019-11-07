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07.11.2019  14:49   

Тройное ДТП: в больницу попала пассажирка (ФОТО)

Авария произошла на улице Шевченко.


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 Как собщили в Патрульной полиции 6 ноября 2019 года около 21:00 патрульных вызвали на ДТП по улице  Шевченко, 222.
 
По предварительной информации участниками аварии стали автомобили Renault, Volkswagen и Peugeot.
 
 В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажирку автомобиля Volkswagen.
 
 ДТП оформляла следственно-оперативная группа.
Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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