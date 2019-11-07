07.11.2019 15:19
Извращенца, насильника и убийцу животных будут судить через две недели
Мужчина развращал и насиловал девочку, пожилую женщину и убил двух кошек.
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Как сообщает Октябрьский суд Харькова, отложено рассмотрение уголовного дела в отношении растлителя малолетнего ребенка
Напомним, мужчина 1990 года рожления, отчим девочки 2005 г. р., систематически развращал ее физически и интеллектуально.
Угрожая пистолетом, он не раз принуждал девушку удовлетворять его половую страсть неестественным способом.
Кроме того, угрожая ножом, он заклеил рот скотчем, связав руки пластиковыми хомутами и изнасиловал пожилую мать своей любовницы, 1946 года рождения. После того как его пассия попыталась освободить свою мать он и ее связал по рукам и ногам.
Кроме того, он жестоко расправился с двуми кошками, жившим в доме.
Уголовное дело находится в производстве судебной коллегии и слушается в закрытом судебном заседании.
Судом исследованы вещдоки, решен вопрос в отношении всех ходатайств подсудимого, допрошен свидетели обвинения и стороны защиты, вызваны еще три патрульных для показаний.
6 ноября 2019 года судебное заседание не проведено, ввиду пребыванием судьи в совещательной комнате по другому делу.
Следующее судебное заседание назначено на 19 ноября 2019 года на 11:00.