07.11.2019 15:19

Извращенца, насильника и убийцу животных будут судить через две недели

Мужчина развращал и насиловал девочку, пожилую женщину и убил двух кошек.



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Как сообщает Октябрьский суд Харькова, отложено рассмотрение уголовного дела в отношении растлителя малолетнего ребенка

Напомним, мужчина 1990 года рожления, отчим девочки 2005 г. р., систематически развращал ее физически и интеллектуально.

Угрожая пистолетом, он не раз принуждал девушку удовлетворять его половую страсть неестественным способом.

Кроме того, угрожая ножом, он заклеил рот скотчем, связав руки пластиковыми хомутами и изнасиловал пожилую мать своей любовницы, 1946 года рождения. После того как его пассия попыталась освободить свою мать он и ее связал по рукам и ногам.

Кроме того, он жестоко расправился с двуми кошками, жившим в доме.

Уголовное дело находится в производстве судебной коллегии и слушается в закрытом судебном заседании.

Судом исследованы вещдоки, решен вопрос в отношении всех ходатайств подсудимого, допрошен свидетели обвинения и стороны защиты, вызваны еще три патрульных для показаний.

6 ноября 2019 года судебное заседание не проведено, ввиду пребыванием судьи в совещательной комнате по другому делу.

Следующее судебное заседание назначено на 19 ноября 2019 года на 11:00.