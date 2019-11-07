07.11.2019 16:16
Стрельба в супермаркете: информация от полиции (ФОТО, ВИДЕО)
Женщина и ее сын получили ранения от парня в Таврии В.
Стрельба в супермаркете: информация от полиции (ФОТО, ВИДЕО)
Как сообщает
ГУ Нацполиции, 6 ноября в 18:35 в Основяский отдел полиции поступило сообщение о конфликте между гражданами .
Установлено, что в одном из супермаркетов района во время ссоры 14-летний парень выстрелил несколько раз в сторону посетителей из пневматического пистолета.
В результате происшествия 39-летняя женщина и ее 19-летний сын получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
Пистолет изъят и направлен на экспертное исследование.
Личность несовершеннолетнего установлена, решается вопрос о сообщение ему о подозрении.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Суть ее сводится к тому, что 39-летняя мать с сыном пришла в Таврию В, чтобы поговорить с 14-летним Николаем Харьковским, писавшим сообщения с угрозами ее несовершеннолетней дочери.
Парень вёл себя крайне вызывающе, а после предложения женщины выйти в более тихое и спокойное место, он открыл огонь. 5-7 пуль попало в сына и 1-2 женщине,
Сегодня ее оперируют.