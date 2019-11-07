07.11.2019 16:16

Стрельба в супермаркете: информация от полиции (ФОТО, ВИДЕО)

Женщина и ее сын получили ранения от парня в Таврии В.



Стрельба в супермаркете: информация от полиции (ФОТО, ВИДЕО)



Как сообщает ГУ Нацполиции, 6 ноября в 18:35 в Основяский отдел полиции поступило сообщение о конфликте между гражданами .

Установлено, что в одном из супермаркетов района во время ссоры 14-летний парень выстрелил несколько раз в сторону посетителей из пневматического пистолета.

В результате происшествия 39-летняя женщина и ее 19-летний сын получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Пистолет изъят и направлен на экспертное исследование.

Личность несовершеннолетнего установлена, решается вопрос о сообщение ему о подозрении.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, что ранее в соцсетях очевидцы поделились информацией об инциденте с фото и видеоматериалом.

Суть ее сводится к тому, что 39-летняя мать с сыном пришла в Таврию В, чтобы поговорить с 14-летним Николаем Харьковским, писавшим сообщения с угрозами ее несовершеннолетней дочери.