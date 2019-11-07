Главная Новости Криминал и происшествия Стрельба в супермаркете: информация от полиции (ФОТО, ВИДЕО)
07.11.2019  16:16   

Стрельба в супермаркете: информация от полиции (ФОТО, ВИДЕО)

Женщина и ее сын получили ранения от парня в Таврии В.


Стрельба в супермаркете: информация от полиции (ФОТО, ВИДЕО)
Как сообщает ГУ Нацполиции, 6 ноября в 18:35 в Основяский отдел полиции поступило сообщение о конфликте между гражданами .
 
Установлено, что в одном из супермаркетов района во время ссоры 14-летний парень выстрелил несколько раз в сторону посетителей из пневматического пистолета.
 
В результате происшествия 39-летняя женщина и ее 19-летний сын получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
 
Пистолет изъят и направлен на экспертное исследование.
 
Личность несовершеннолетнего установлена, решается вопрос о сообщение ему о подозрении.
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.
 
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
 
Напомним, что ранее в соцсетях очевидцы поделились информацией об инциденте с фото и видеоматериалом.
 
Суть ее сводится  к тому, что 39-летняя мать с сыном пришла в Таврию В, чтобы поговорить с 14-летним Николаем Харьковским, писавшим сообщения с угрозами ее несовершеннолетней дочери.
 
Парень вёл себя крайне вызывающе, а после предложения женщины выйти в более тихое и спокойное место, он открыл огонь. 5-7 пуль попало в сына и 1-2 женщине,
 
Сегодня ее оперируют.
 
 
 
Тэги:  стрельба, супермаркет, харьков, таврия в
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.11 Криминал и происшествия Стрельба на Салтовке: ранивший мужчину человек сбежал за границу (ФОТО, ВИДЕО) 06.11 Криминал и происшествия Выстрелы во тьме: в лесу на Павловом поле гремела пальба (ВИДЕО) 06.11 Криминал и происшествия Стрельба по предпринимателю: новая информация от полиции
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел деловую встречу с Генконсулом ФРГ в Донецке
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 