Главная Новости Криминал и происшествия Приревновал, убил и выбросил: на алексеевской мусорке нашли труп женщины (ФОТО)
07.11.2019  16:43   

Приревновал, убил и выбросил: на алексеевской мусорке нашли труп женщины (ФОТО)

Полицейские Харькова задержали подозреваемого в убийстве женщины.


// Нацполиция

Тело 42-летней умершей со следами насильственной смерти было обнаружено 6 ноября во дворе дома по улице Отакара Яроша возле мусорных баков.

При осмотре на теле женщины эксперты обнаружили ножевое ранение. С места происшествия были изъяты вещественные доказательства и экспертные образцы.

По данному факту следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения оперативно-следственных действий полицейские установили личность мужчины, причастного к совершению преступления. Им оказался ранее судимый 42-летний знакомый потерпевшей. На почве внезапно возникших неприязненных отношений он нанес женщине удар ножом.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  труп, убийство, полиция, харьков
 
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