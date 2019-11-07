07.11.2019 17:01

«Волга» в лобовую протаранила иномарку, пассажирка погибла на месте (ФОТО)

Около поселка Хотомля произошла авария со смертельным исходом.



// Нацполиция

7 ноября в 9:00 в Волчанский отдел полиции поступило сообщение о том, что в поселке Хотомля на автодороге «Харьков-Волчанск» произошла авария с участием автомобилей «ГАЗ» и «Suzuki».



По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «ГАЗ» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с иномаркой.

В результате ДТП 40-летняя женщина-водитель «Suzuki» получила телесные повреждения. Пассажирка, которая находилась рядом с ней, погибла на месте происшествия.



Информация зарегистрирована в Едином учета Волчанского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.



