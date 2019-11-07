«Волга» в лобовую протаранила иномарку, пассажирка погибла на месте (ФОТО)

Около поселка Хотомля произошла авария со смертельным исходом.
7 ноября в 9:00 в Волчанский отдел полиции поступило сообщение о том, что в поселке Хотомля на автодороге «Харьков-Волчанск» произошла авария с участием автомобилей «ГАЗ» и «Suzuki».
По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «ГАЗ» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с иномаркой.
В результате ДТП 40-летняя женщина-водитель «Suzuki» получила телесные повреждения. Пассажирка, которая находилась рядом с ней, погибла на месте происшествия.
Информация зарегистрирована в Едином учета Волчанского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
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