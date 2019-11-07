07.11.2019 17:32

Мужчина сел в поезд и умер

Смерть наступила внезапно.



//versiya.info

На железнодорожном вокзале 59-летний мужчина зашел в вагон поезда, сел на свое место и потерял сознание. Медики, прибывшие по вызову, констатировали его смерть.



Для установления причины смерти тело умершего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.



По данному факту следственным отделом сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 с пометкой «естественная смерть».