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07.11.2019  17:32   

Мужчина сел в поезд и умер

Смерть наступила внезапно.


//versiya.info

На железнодорожном вокзале 59-летний мужчина зашел в вагон поезда, сел на свое место и потерял сознание. Медики, прибывшие по вызову, констатировали его смерть.

Для установления причины смерти тело умершего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

По данному факту следственным отделом сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 с пометкой «естественная смерть».

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  смерть, поезд, харьков
 
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