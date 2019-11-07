Мужчина сел в поезд и умер

Смерть наступила внезапно.
На железнодорожном вокзале 59-летний мужчина зашел в вагон поезда, сел на свое место и потерял сознание. Медики, прибывшие по вызову, констатировали его смерть.
Для установления причины смерти тело умершего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.
По данному факту следственным отделом сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 с пометкой «естественная смерть».
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью будет идти дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
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