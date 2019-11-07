07.11.2019 17:19

Черные лесорубы: силовики задержали преступную группу порубщиков (ФОТО)

Злоумышленников поймали на горячем, двое пытались бежать.



//khar.gp.gov.ua

Задержание проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области, оперативными сотрудниками СБУ в Харьковской области совместно со следователями нацполиции.

Как сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков, пять человек во главе с одним из харьковских предпринимателей, в течение 2019 осуществляли массовую вырубку леса на территории Змиевского района Харьковской области.

Группа имела профессиональное оборудование (бензопилы, специально оборудованные грузовые автомобили).

Преступники вырубали только ценные породы деревьев дубов и ясеней. Затем незаконно вырубленный лес сохранялся и реализовывался на территории Харькова.

Указанные лица задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Во время задержания двое участников группы пытались бежать.

Одновременно с задержанием правоохранителями проведены обыски по местам проживания членов преступной группировки и в складских помещениях, где хранилась древесина.

Во время обыска по месту жительства у одного из фигурантов обнаружены два пистолета и граната.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении по факту незаконной порубки деревьев, их незаконную перевозку хранение и сбыт, повлекшее тяжкие последствия (ч.4 ст.246 УК Украины) и незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК Украины).

Действиями указанных лиц причинен ущерб государству на сумму свыше 5 млн. гривен.

Подготовленое ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи (ч.4 ст.246 УК Украины) предусматривает от 5 до 7 лет лишения свободы.

В уголовном производстве назначена комплексная судебная инженерно-экологическая и экономическая экспертиза с целью окончательного расчета нанесенного ущерба.

Справка: в течение октября 2019 прокуратурой Харьковской области значительно активизирована противодействие преступлениям в лесной сфере.

Так, совместно с территориальным управлением ГБР в г.. Полтаве прокурорами объявлено о подозрении 9 должностным лицам 2 государственных лесных хозяйств по ч. 5 ст. 191 УК Украины на общую сумму почти 15 млн. грн.

Все лица отстранены от должностей, избраны меры пресечения, следствие продолжается.

Также продолжается следствие еще по 3 государственным лесным хозяйствам. Общая сумма убытков в таких производствах составляет почти 121 млн. грн.

Кроме того, процессуальными руководителями органов прокуратуры в производствах, расследуемых следователями органов полиции, к уголовной ответственности привлечено 16 человек, которые осуществляли вырубку леса на сумму почти 1 млн. грн. (За 9 месяцев 2019 - 15).